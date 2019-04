Un falso Modigliani "spezzino" sequestrato dai Carabinieri

Maxi indagine del Nucleo tutela patrimonio culturale. Il quadro in questione è "Hannelore" l'altro è "Donna con cappello". Erano esposti da novembre a Palermo. Due indagati.

La Spezia - Due tele assicurate per milioni di euro attribuite al pittore livornese Amedeo Modigliani... assolutamente false. Una, "Hannelore" risultava un'eredità giacente presso il Tribunale della Spezia. La scoperta è avvenuta a seguito di un'articolata indagine dei militari del Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale che su delega della Procura della Repubblica di Palermo, hanno sequestrato due dipinti falsamente attribuiti al maestro Amedeo Modigliani esposti in mostra al Palazzo Bonocore di Palermo.

Il taglio del nastro dell'esposizione risale allo scorso novembre e le indagini, portate avanti dai militari del Reparto operativo della sezione falsificazione e arte contemporanea, si sono concentrate fin da subito sulle poche opere “reali” esposte all’interno della mostra che proponeva principalmente un percorso artistico basato su proiezioni fotografiche multimediali di alcuni capolavori del maestro livornese.



In particolare gli investigatori specializzati del Reparto Operativo, prendendo spunto da alcune notizie acquisite dalle fonti aperte e sulla base di analoghe esperienze investigative, acquisivano attraverso gli organizzatori dell’evento documentazione relativa alle due opere in questione e nel contempo ne riscontravano la presumibile falsità attraverso l’acquisizione di alcuni pareri preliminari rilasciati da esperti d’arte di rinomata professionalità.

Gli accertamenti basati sulla documentazione e corredati sui certificati di autenticità e provenienza si sono rivelati privi di autorevolezza dal punto di vista scientifico e pieni di passaggi contraddittori. Questi elementi completavano dunque il quadro investigativo che veniva esposto all’Autorità Giudiziaria. Così è scattata portando l'emissione di un decreto di sequestro del dipinto “Hannelore”, un olio su tela 65 per 70 centimetri, che risulta essere un'eredità giacente del Tribunale Civile di La Spezia, e di un altro olio su tela di 62,5 per 40 centimetri titolato "Donna con cappello" appartenente a una famiglia di Reggio Emilia.



Contestualmente a Roma e Spoleto sono stati eseguiti due decreti di perquisizione a carico del presidente dell’Istituto Amedeo Modigliani di Spoleto, ritenuto dall'Arma procacciatore delle suddette opere, e del curatore della mostra ritenuto dai carabinieri autore anche delle certificazioni di autenticità.

Entrambi ora risultano indagati per il reato di contraffazione di opere d’arte. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno recuperato la documentazione cartacea relativa all’organizzazione della mostra ed alla provenienza delle opere sequestrate. I militari hanno proceduto anche al e sequestro di materiale informatico e 27 beni d’arte di pregio verosimilmente contraffatti. In questo caso sono state trovate 3 opere grafiche attribuite a Modigliani e 24 dipinti a Picasso, Chagall, De Nittis. Boldini, Dalì e Guttuso.

Le tele erano state occultate all’interno di un'automobile nella disponibilità di uno degli indagati, su cui sono in corso ulteriori accertamenti. .

Il controvalore delle due opere sequestrate a Palazzo Bonocore di Palermo, qualora fossero immesse sul mercato come autentiche, potrebbe raggiungere cifre considerevoli, che, se quantificate avendo riguardo alle polizze assicurative stipulate sulle tele, ammonterebbero a nove milioni di euro l’una. I beni d’arte sequestrati nelle residenze degli indagati, il controvalore, qualora immessi sul mercato come autentici, supera i cinque milioni di euro.