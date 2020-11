Un decesso nelle ultime ventiquattro ore, i casi positivi in provincia sempre sopra i 2000

La Spezia - Cinque ricoverati in meno al San Bartolomeo di Sarzana, uno in più al Sant'Andrea della Spezia. L'analisi dei dati scaturiti dal bollettino regionale sull'emergenza coronavirus fotografa una situazione che, per quel che concerne lo Spezzino, si riassume in 134 letti Covid (127 dei quali nell'ospedale di Sarzana) e 11 terapie intensive (tre delle quali sono nel nosocomio del comune capoluogo) mentre dei 14 decessi delle ultime ventiquattro ore uno riguarda l'Asl5: si tratta di un uomo di 84 anni, morto all'ospedale di Sarzana che porta ad un totale di 227 da inizio pandemia.



Fin qui gli ospedalizzati. Per quanto invece concerne i nuovi positivi, nelle ultime ventiquattro ore sono 570 nell'intera Liguria, a fronte di 5705 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In Asl1 l'aumento è di 69, in Asl 21 i casi aumentano di 81 unità, in Asl3 365, in Asl4 4 mentre in Asl5 sono 51 in più di ieri: 21 riguardano contatti di casi confermati, 30 dall'attività di screening.



Casi per provincia.

SAVONA 1421

LA SPEZIA 2069

IMPERIA 1321

GENOVA 7858

Residenti fuori

Regione/Estero 275

altro/in fase di verifica 615

TOTALE 13.559



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 3158

Asl 2 - 1572

Asl 3 - 4710

Asl 4 - 934

Asl 5 - 723

Liguria - 11.097