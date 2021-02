Un decesso al San Bartolomeo, calano gli spezzini ricoverati

La Spezia - Sono 351 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria identificati nelle ultime 24 ore grazie a 3.647 tamponi molecolari e 2.895 antigenici. Il dato più alto riguarda le due Asl genovesi che arrivano a quota 150 mentre cento positivi appartengono all'Asl1 imperiese. Nella nostra provincia i nuovi casi sono 40 e 61 sono invece quelli dell'Asl2 savonese. Sale purtroppo di altre cinque persone il numero delle vittime liguri da inizio pandemia, oggi 3.620, con le ultime registrate il 24 febbraio, fra le quali anche un novantenne deceduto al San Bartolomeo che porta a 389 il dato totale degli spezzini deceduti.

Rispetto a ieri in Liguria scende di due unità il numero totale degli ospedalizzati – 543 di cui 52 in terapia intensiva – mentre nei nostri due ospedali si registrano otto dimissioni (4 pazienti restano in terapia intensiva).

I liguri in sorveglianza attiva sono ad oggi 7.211 (1.110 nello Spezzino) mentre i casi totali sono 5.878 (710 in Asl5). Con gli ultimi 278 il dato dei guariti da inizio pandemia in Liguria sale a 67.881.