Un centinaio di persone assiepate sotto i portici di Piazza Brin, pagano i locali

La Spezia - Nella serata di domenica circa un centinaio di persone erano assiepate sotto i portici di piazza Brin al riparo dalla pioggia. Una circostanza notata da diversi residenti del quartiere Umbertino che hanno segnalato che cosa stesse succedendo ai carabinieri. Le gazzelle, ricevuta la segnalazione, si sono portate sul posto e i militari hanno notato che molte di quelle persone sorseggiavano bevande a ridosso di due esercizi pubblici. Grazie ad un’attenta attività di osservazione, i carabinieri hanno potuto ricondurre la responsabilità dell’assembramento a due gestori di esercizi pubblici presenti nella piazza. Una volta identificati, i gestori delle due attività commerciali sono stati convocati in caserma e sanzionati per la violazione delle norme che mirano a prevenire e ad evitare le occasioni di assembramento. Ad entrambi è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro. E' stata inoltre avanzata Prefettura della Spezia la proposta di chiusura di entrambi gli esercizi per un massimo di cinque giorni.