Un'assoluzione nel processo per la Torre piloti

Nel disastro del maggio 2013 persero la vita anche gli spezzini Iacoviello e Basso. La madre di Giuseppe Tusa pronta a proseguire anche in Cassazione.

La Spezia - Si è concluso con un'assoluzione e con una pena diminuita il processo d'appello per il crollo della Torre piloti che avvenne nel porto di Genova la notte del 7 maggio 2013 causando la morte di nove persone. Fra questi c'erano anche Serio Basso, operatore radio dei rimorchiatori e originario di Vernazza, e Gianni Iacoviello, e lo spezzino Gianni Iacoviello, sergente della Guardia Costiera.



La corte d'appello ha confermato l'assoluzione per il comandante d'armamento Giampaolo Olmetti e il terzo ufficiale Cristina Vaccaro. Assolto anche il pilota del porto Antonio Anfossi che in primo grado era stato condannato a 4 anni e due mesi. Ridotta invece a 9 anni e 11 mesi la condanna per il comandante della Jolly Nero (il cargo della Messina che urtò la banchina in manovra) Roberto Paoloni mentre sono state confermate le pene per il primo ufficiale della nave cargo Lorenzo Repetto e per il direttore di machina Franco Giammoro. Confermato infine per la compagnia Messina il pagamento di oltre un milione di euro per illecito amministrativo.



Come sempre presente al palazzo di giustizia di Genova Adelle Chiello, madre della vittima Giuseppe Tusa che alla lettura della sentenza ha urlato “Ho perso sei anni della mia vita. I potenti non si toccano”. La madre coraggio è pronta a proseguire la battaglia legale anche in Cassazione.