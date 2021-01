Un asinello ferito in passeggiata Morin. Lui e la padrona accolti da un privato

La Spezia - Ha fatto tanta strada da Porto Venere è arrivato fino a Campiglia e infine in passeggiata Morin. Poi però si è dovuto fermare perché un ascesso a uno zoccolo gli causava davvero troppo dolore. Il protagonista della vicenda è un asinello, che assieme alla sua padrona, è stato avvistato in tarda mattinata fermo in passeggiata. In principio è stato spiegato alla donna che non poteva transitare sull’asfalto e sul molo.

La presenza del duo ha attirato l’attenzione di molti passanti, che si trovavano lì per giornata tersa e assolata. Viste le condizioni di difficoltà dell’asinello sono stati chiamati i tecnici della Sanità animale di Asl 5. L’asino si è mostrato docile, tranquillo e ben curato, ma presentava un ascesso a uno zoccolo che quindi lo faceva zoppicare e gli rendeva impossibile proseguire il cammino.

Per alleviargli le sofferenze è stato chiamato anche un maniscalco che ha risolto la lesione allo zoccolo.

La sua padrona è una pellegrina francese che sarebbe stata avvistata in città nel periodo tra Natale e Capodanno. L’asinello ora dovrà riposare qualche per riprendersi completamente e un privato ha messo a disposizione una stalla, dove non sono presenti altri animali. Il cittadino che lo ospita, accoglierà anche la padrona che, anche aiutata nella traduzione da persone che conoscevano il francese, ha espresso con fermezza la volontà di non separarsi dal suo compagno di viaggio.

Il trasferimento al ricovero temporaneo è seguito dal servizio veterinario di Asl 5, i veterinari proseguiranno nella somministrazione delle cure per un recupero completo dell’animale.