La Spezia - Fiato sospeso per la cagnolina Priscilla. Si tratta di una chiwawa allontanatasi ieri pomeriggio, alle 16.45, da Via Cavallotti in centro città alla Spezia. In poche ore è partito il tam tam sui social per ritrovarla anche perché l'animale presenta alcuni problemi e necessita di cure particolari. Nell'appello diffuso viene specificato anche che è prevista una ricompensa. Chi dovesse avvistare Priscilla può contattare: 3389397173.