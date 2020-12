Un altro incendio in appartamento, questa volta a Buonviaggio

La Spezia - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Buonviaggio, nel comune della Spezia, per un principio di incendio.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento interessando alcuni arredi, producendo molto fumo. Si tratta del secondo intervento nel giro di due giorni per domare un rogo all'interno di una abitazione dopo quello che ha distrutto l'ultimo piano di un palazzo in Via del Prione e ha costretto all'evacuazione dello stabile.



I Vigili del fuoco, intervenuti con 2 squadre e tre automezzi, hanno attaccato l'incendio con Naspi ad alta pressione, estinguendo in poco tempo le fiamme.

Contemporaneamente parte del personale Vigili del fuoco si occupava di accompagnare, in sicurezza, fuori dall'abitazione, la coppia che abita l'appartamento e i loro due cani.

Solo per la donna della coppia si è reso necessario il trasporto presso il Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

I cani sono stati portati all'esterno visibilmente spaventati.



Sul posto personale sanitario e Carabinieri.