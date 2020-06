Un altro dimesso, quattro pazienti Covid in ASL5

La Spezia vicina a festeggiare lo zero alla casella degli ospedalizzati. In calo anche gli individui in sorveglianza attiva.

La Spezia - Un altro passo verso un sistema sanitario Covid-free, quantomeno a livello di ospedali. Oggi è stato dimesso un altro paziente contagiato dal coronavirus; rimangono quindi quattro ospedalizzati nel territorio di competenza dell'ASL5. Rimangono stabili i positivi, sempre 22, ma scendono i soggetti in sorveglianza attiva dai 66 di ieri ai 60 di oggi. La provincia spezzina si conferma la meno colpita: a Genova gli attualmente positivi sono 978, a Savona sono 153 e ad Imperia sono 141. In Liguria i test effettuati ieri sono stati 1.562, che porta il totale a 141.472.

Attualmente i positivi totali sono 1.482, in calo di 54 unità. Le vittime salgono a 1.556, una in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 6.916. Ieri in 67 hanno ricevuto la buona notizia dei due test negativi consecutivi. Gli ospedalizzati rimangono 57 quando erano sessanta. In ASL 5 non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.