La Spezia - Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di deboli velature; dal pomeriggio ulteriore aumento delle nubi medio alte a partire da Ponente, con possibili deboli piogge in serata su Imperiese. Umidità su valori medio-bassi.Venti: tra deboli e moderati, da Est-NordEst su Imperiese, da Sud-Est altrove con possibili locali rinforzi fino a forti in serata sui rilievi.Mare: generalmente mosso. Domani peggioramento con annuvolamenti sin dalla mattina.



(fonte Arpal)