Un 71enne di Follo allunga la conta delle vittime spezzine

La Spezia - La buona notizia di oggi è che nelle ultime 24 ore - dal primo pomeriggio di ieri a quello odierno - non ci sono stati decessi di pazienti positivi al coronavirus nello Spezzino. Lo comunicato la Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5. Che tuttavia segnalano che ieri mattina è deceduto un uomo di anni 71 coronavirus positivo, non compreso nel report diffuso, appunto, ieri. L'uomo, residente nel comune di Follo, era ricoverato in Medicina al Sant'Andrea. Salgono quindi a 93 i deceduti positivi al Covid-19 in Asl 5.