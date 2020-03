Umbertino, cambia la viabilità per tre settimane

La Spezia - Il servizio mobilità del Comune della Spezia informa che per consentire la riqualificazione dell’illuminazione pubblica nel quartiere Umbertino, precisamente tra viale Garibaldi, viale Amendola, viale Aldo Ferrari e via Fiume, da domani 5 marzo 2020 al 28 marzo 2020 entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:



Via Venezia:

- Divieto di transito nel tratto compreso tra via Milano e via Lamarmora

- Divieto di fermata tra via Milano e via Lamarmora

- Direzione obbligatoria dritto in via Milano, in via Firenze e in via Corridoni in corrispondenza dell’intersezione con via Venezia

- Limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di sorpasso

Via Milano:

- Divieto di transito nel tratto compreso tra corso Cavour e via Venezia

- Divieto di fermata tra corso Cavour e via Venezia

- Direzione obbligatoria sinistra in corrispondenza dell’intersezione con via Venezia

- Limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di sorpasso

Via Gramsci:

- Divieto di fermata nel tratto compreso tra via Corridoni e via Gaeta

- Strettoia asimmetrica a destra e a sinistra nel tratto compreso tra via Corridoni e via Gaeta

- Limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di sorpasso



Inoltre, sempre da domani 5 marzo al 28 marzo 2020, per consentire lo scavo per la posa delle condotte di acqua e fognatura, in via Aragone, località Valdellora, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

- Divieto di fermata nel tratto compreso tra il civico 24 e il civico 46

- Strettoia asimmetrica a destra a 20 metri dal cantiere

- Limite massimo di velocità 30 km/h e divieto di sorpasso

- Senso unico alternato regolato da semaforo