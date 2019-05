Umbertino, ancora un'occupazione abusiva di un appartamento

Aveva forzato la porta, appena messa in sicurezza da Arte e occupato lo stabile. E' poi emerso che era clandestino e dovrà lasciare l'Italia entro una settimana.

La Spezia - Nella serata di sabato si è registrata una nuova occupazione abusiva di appartamento dell'ARTE nella via Venezia, già oggetto di sgombero il mese scorso ad opera della Polizia Locale su disposizione della Procura della Repubblica. Sono stati alcuni residenti della zona a segnalare all'assessore alla sicurezza Gianmarco Medusei, movimenti sospetti nello stabile. La segnalazione è stata girata immediatamente al comando di Via Lamarmora ed agenti di Polizia Locale in borghese, portatisi sul posto, hanno accertato la presenza nell'appartamento di un albanese ventisettenne, che aveva sfondato la porta, recentemente messa in sicurezza da ARTE e occupato con vettovaglie lo stabile.



Portato al Comando di polizia Locale, l'uomo, già conosciuto agli uffici per reati contro la persona, è risultato clandestino in quanto titolare di un permesso di soggiorno scaduto da tempo. E' stato quindi denunciato all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme sull'immigrazione, danneggiamento, violazione dei sigilli, trattandosi di immobile ancora sotto sequestro penale, e occupazione abusiva di bene pubblico. In attesa dei provvedimenti che assumerà l'Autorità Giudiziaria, la Polizia Locale ha segnalato il caso anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha disposto l'espulsione dal territorio nazionale dell'albanese e l'accompagnamento alla frontiera qualora non lasci il territorio nazionale entro sette giorni.