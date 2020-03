Ultimo giorno di sole, da domani possibili perturbazioni

La Spezia - Il sole bacia la Spezia e la Liguria fino alla sera per poi lasciare spazio alle possibili perturbazioni. La giornata dunque dal pomeriggio potrebbe presentare possibile attività convettiva sui rilievi dove non si escludono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. In serata addensamenti più consistenti anche lungo le coste, specie di Centro Ponente.

Sullo Spezzino la giornata sarà soleggiata sia al mattino che al pomeriggio, l'umidità sarà su valori medi, i venti soffieranno deboli variabili, a regime di brezza lungo le coste; temporanei rinforzi da Sud-Ovest sulle coste di Ponente. Il mare sarà poco mosso o quasi calmo lungo tutti i litorali. Ancora fresche le temperature che oscilleranno tra una minima di 6° e una massima di 16°.