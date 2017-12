Ultime ore di allerta, Magra e Vara sotto controllo

Ha soffiato forte il vento ai Casoni con un picco di 95 km/h, alla Spezia raffiche da 78 km/h.

La Spezia - Tutto tace sotto la pioggia battente che in queste ore sta dando una tregua alla provincia spezzina. In questi giorni di allerta è filato tutto liscio senza particolari preoccupazioni.

"La situazione è tranquilla - ha spiegato Emilio Ardovino della Protezione civile spezzina - ed è da notare che le persone stanno inquadrando i rischi che possono venirsi a creare in condizioni di piogge abbondanti o perturbazioni particolarmente intense. Anche dal punto di vista della viabilità non sono state segnalate situazioni critiche a partire dalle autostrade".

Con le piogge abbondanti di queste ore i canali si sono rinvigoriti senza creare pericolo. L'allerta, declassata a gialla, terminerà alle 23.59 di questa notte.

Intanto dal punto della situazione della situazione dall'Arpal la giornata è stata caratterizzata precipitazioni deboli, solo localmente moderate, distribuite su tutte le aree di allertamento con un picco massimo registrato a Pian dei Ratti con 13.4 mm/1h alle 14:55.

I quantitativi registrati nelle ultime dodici ore hanno raggiunto cumulate fino a significative con massimi locali elevati (con valori massimi di 52 mm/12 h a Pian dei Ratti e Torriglia e di 50 mm/12 h a La Presa).

I corsi d’acqua del Centro-Levante stanno mantenendo livelli idrometrici stazionari o in lenta crescita in particolare per quanto riguarda l'Entella, il Vara e il Magra. Sui versanti padani le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso con spolverate a bassa quota lungo i tracciati delle autostrade A6, A26 e A7 e deboli nevicate alle quote collinari delle aree D ed E con accumuli localmente moderati oltre i 1000 metri. Sui rilievi alpini dell'area A sono state registrate deboli nevicate è il caso dei 4 centimetri a Verdeggia e Alto - Madonna del Lago.

I venti in prevalenza sudoccidentali hanno registrato intensità forti con raffiche oltre 90 km/h sui rilievi del Centro-Levante la raffica massima è stata di di 114 km/h a Fontana Fresca e 92 km/h a Giacopiane al mattino, 95 km/h a Casoni di Suvero nel pomeriggio. Sulla costa di Levante si sono raggiunte raffiche massime oltre 60 km/h nel pomeriggio. Le raffiche sono state di 78 km/h alla Spezia, 73 km/h a Portovenere, 67 km/h a Corniolo e a Framura.

Si registra un rapido aumento del moto ondoso con 2 metri di altezza d'onda significativa e 3.5 m di altezza massima alla boa di Capo Mele.