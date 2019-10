La Spezia - In settimana non sono mancati i giorni di sole, ma bisogna mettersi l'anima in pace: l'autunno ha ormai disfatto i bagagli ed è pronto a sistemarsi in casa. Lo dimostra la giornata odierna, che offrirà agli spezzini un soffitto costantemente grigio. Un cielo da pioggia che, tuttavia, dovrebbe aspettare domani per cadere. Temperature tra il poco sotto e il poco sopra i venti gradi.