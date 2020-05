Ufficio immigrazione, prorogata sino a fine agosto la scadenza dei documenti

La Spezia - L’Ufficio Immigrazione della Questura della Spezia, facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informa la cittadinanza che la Direzione centrale della Polizia dell’Immigrazione e delle Frontiere ha chiarito che per permessi di soggiorno e richieste di conversione; autorizzazioni al soggiorno (“dichiarazioni di presenza”); documenti di viaggio (“titoli di viaggio per stranieri”); nulla osta per lavoro stagionale; nulla osta per il ricongiungimento familiare; nulla osta per lavoro per ‘casi particolari’ la validità è stata prorogata fino al 31 agosto 2020.



In tale proroga vengono comprese unicamente tutte le documentazioni già in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020.