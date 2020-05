Ubriaco sul bus e senza mascherina. Scende e spacca una portiera

La Spezia - E' salito senza mascherina sul bus completamente ubriaco, ha inveito contro l'autista e appena sceso dal mezzo ha sfondato un vetro delle portiere. L'autore del gesto è stato bloccato da un giovane straniero che ha così impedito altri atti pericolosi.

L'episodio risale alle 21 di ieri quando a bordo di un bus Atc, diretto a Pegazzano, è salito un 35enne romeno in evidente stato di alterazione. L'uomo non indossava la mascherina e l'autista del mezzo gli ha intimato di scendere per la mancanza del dispositivo.

Il 35enne si è innervosito ha inveito contro l'autista ma è comunque sceso. In preda alla furia ha tirato un calcio contro un vetro delle portiere mandandolo in pezzi per poi cercare la fuga. Un testimone ha assistito alla scena, lo ha raggiunto e fermato mentre sul posto giungevano le volanti della Polizia di Stato.

L'autore del danneggiamento è stato poi accompagnato in questura dove è stata formalizzata una denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, poiché la corsa veniva interrotta non essendoci più le condizioni di sicurezza statica per la sua prosecuzione, nonché per danneggiamento aggravato. La posizione dello straniero è tuttora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.