Ubriaco e molesto sul bus versa birra sui passeggeri e li minaccia

L'episiodio risale alle 20 di ieri sera in Via XXIV Maggio. L'autista per l'incolumità dei passeggeri ha bloccato la corsa.

era già noto

La Spezia - Atteggiamenti molesti e minaccioso con una bottiglia a bordo di un bus. E' quanto combinato ieri da una vecchia conoscenza della Polizia di Stato fermato ieri sera in Via XXIV Maggio alla Spezia. L'uomo, un romeno di 47 anni già noto, era salito su un bus della linea 3 e ha cominciato subito a mostrarsi molesto versando addosso ad alcuni passeggeri la birra contenuta nella bottiglia che faceva oscillare. Una passeggera, che ha preso lo stesso mezzo per rientrare dal lavoro, quando è salita ha notato che l'uomo era seduto al centro del bus occupando due sedili ed era visibilmente ubriaco.

Lui straparlava e usava toni minacciosi anche con gli altri passeggeri. La donna impaurita e sentendosi minacciata è andata vicino al conducente che per l'incolumita dei presenti ha fermato la corsa del bus. Poco dopo è arrivata la volante che ha prelevato il 47enne, lo ha portato in questura e lo ha denunciato per interruzione di pubblico servizio.