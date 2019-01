Ubriaco e incontinente, battezza un cespuglio e la Locale battezza lui

Fermato un senzatetto di origine polacca di 49 anni. In piazza c'erano anche bambini in quel momento.

La Spezia - Urinava davanti a tutti in Piazza Brin, bambini compresi. Dovrà pagare una multa di oltre 3mila euro un cittadino polacco fermato oggi pomeriggio dalla Polizia locale nell'ambito di un controllo predisposto con l'assessorato del Comune della Spezia. Ad attirare l'attenzione della Municipale sono stati alcuni passanti che hanno visto l'uomo dietro un cespuglio che espletava il suo bisogno. Gli agenti si sono avvicinati e hanno notato che era in evidente stato di ebbrezza. Il 49enne non ha dimora in città e oltre alla maxi multa (a seguito della depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico) è a rischio daspo urbano se verrà sorpreso nuovamente nella stessa zona con atteggiamenti che ledono il decoro.