Ubriaco distrugge il bar, si ferisce e ruba pochi spiccioli

La Spezia - L'allarme è scattato alle 3.20 della notte scorsa, quando un testimone che passava dalle parti di via Resistenza ad Aulla (Massa-Carrara) ha visto un uomo in evidente stato di ubriachezza che si aggirava con un martello da muratore in mano nei pressi del bar della Camilla. Di lì a pochi minuti sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri che ha constatato il furto avvenuto all'interno dello stesso esercizio pubblico.



Vetrata e porta d'ingresso sono state distrutte e all'interno il locale è stato messo letteralmente a soqquadro. Il malvivente è riuscito a mettere la mani sulla cassa, ma fortunatamente, c'erano solo pochi spiccioli al suo interno. I militari dell'Arma hanno così avvisato i titolari dell'attività che si sono recati nel loro negozio. La scena che gli si è aperta davanti è di quelle che nessuno vorrebbe mai trovare: oltre ai vetri sparsi in terra e al locale messo sotto sopra, sul pavimento c'erano anche diverse macchie di sangue. Con ogni probabilità, il malvivente si è ferito nell'accedere al locale, lasciando un'evidente perdita ematica sulle mattonelle del bar.



L'area è stata così interdetta al passaggio e all'accesso e in mattinata una pattuglia dei carabinieri si è recata nuovamente sul posto per concludere i rilievi e avviare le indagini.



M.B