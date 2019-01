Tutto tace nell'Umbertino. Possibile nuova stretta contro i circoli

Non sono mancate le sanzioni in centro e a Mazzetta. In prima linea Polizia di Stato, la Locale, la Guardia di Finanza, i Carbinieri, l'Asl e l'ispettorato del Lavoro.

La Spezia - Dalla maxi rissa nella notte tra Natale e Santo Stefano è arrivato un provvedimento, che di fatto, ora come ora nell'Umbertino non ha più fatto volare una mosca in tutti i sensi ma pare che si stia aprendo la strada per limitare ancora di più la diffusione e la rinascita di quella tipologia di circoli che hanno creato diversi problemi facendo scattare chiusure e ordinanze straordinarie.

La dimostrazione che l'Umbertino taccia è arrivata dal maxi controllo fatto ieri sera e disposto dal Questore Di Ruberto al quale hanno preso parte, oltre alla Polizia di Stato, la Locale, la Guardia di Finanza, i Carbinieri, l'Asl e l'ispettorato del Lavoro.



Sulla carta, nell'Umbertino davvero non si è mossa una paglia, o quasi, salvo per un locale sanzionato di 500 euro per la musica e un market etnico per l'utilizzo della videosorveglianza senza le dovute atorizzazioni. Comunque, o locali erano tutti chiusi e di birre in giro non se ne sono viste. Questo è bastato per spostare l'attenzione al quartiere di Mazzetta dove un circolo è stato multato per non essere in possesso dell'alcoltest.

All'interno del locale sono stati verbalizzati anche i presenti e sono cominciate una serie di verifiche per stabilire la presenza anche di non associati al circolo stesso. E da fonti delle forze dell'ordine potrebbe stare qui la chiave per "incastrare" i circoli della vita notturna molesta.



Da ulteriori verifiche delle forze dell'ordine infatti se venisse accertato che questi circoli privati si comportano come esercizi pubblici senza rispettare lo statuto dell'associazione al quale sono iscritti (ad esempio organizzando eventi sportivi se si tratta di un circolo sportivo, o culturare se si tratta di cultura) limitandosi quindi alla somministrazione di alimenti e alcolici potrebbe venirsi a creare una situazione che permetterebbe un intervento incisivo, anche fiscale, sulla realtà soggetta a controllo. Questa è una delle ipotesi, intanto fino al 13 gennaio rimarrà in vigore l'ordinanza che contiene il divieto di somministrazione in tutti i circoli dell'Umbertino, l'asporto di alcolici e il consumo per strada dalle 22.