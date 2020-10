Tutti mobilitati per trovare Gianni. Proseguono le ricerche

La Spezia - Volontari del canile municipale, appelli sui social. Mezza città si è mobilitata per recuperare Gianni, un meticcio, adottato da poche settimane da una famiglia. Gianni però qualche giorno fa è scappato facendo perdere le sue tracce tra la boscaglia, nella zona del Felettino. Già da qualche giorno in tanti, in primis i volontari del canile, si sono adoperati per organizzare delle squadre per trovare Gianni.

Le ricerche sono ripartite anche questa mattina e giusto ieri era stato lanciato un appello affinché qualcuno che conosce i boschi partecipi. Le adesioni ci sono state, ora si va avanti per ritrovare Gianni. Nel caso qualcuno lo vedesse può contattare questo numero: 3382635117.