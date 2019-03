Turisti "respinti" sui sentieri ma il super lavoro per i soccorritori resta

Tre interventi in una giornata da un capo all'altro della provincia. Due turiste sono state soccorse sui sentieri. L'appello: "Partite preparati".

La Spezia - Sentieri presi d'assalto dalla Litoranea fino a Levanto passando dalle Cinque Terre e tanti "respingimenti" per la mancanza di calzature adeguate. Si provano a contrastare "invasioni" e pericoli ma al momento persistono le condizioni di interventi per turisti che, per un motivo o per l'altro, affrontano sentieri di montagna come passeggiate in riva al mare perché non conoscono i territori e i gradi di difficoltà.

Nella sola giornata di oggi, partendo da Campiglia per arrivare fino a Levanto i Vigili del Fuoco e il Soccorso alpino sono partiti in quarta per soccorrere due turiste. La prima sul sentiero che dalla piccola Campiglia arriva a Monasteroli e l'altra sul sentiero che lega Levanto a Monterosso.

Il primo intervento si è concluso con una caviglia rotta per una sessantenne piacentina, il nucleo Saf e i soccorritori e una barella in spalla. L'intervento alle Cinque Terre, a Case Lovara, invece si è rivelato più serio: una turista emiliana di 49 anni è caduta riportando una serie di contusioni arrivando anche a perdere conoscenza. Spostandosi di pochi chilometri la musica non cambia. Il Soccorso alpino infatti ha soccorso un 27enne per una distorsione al ginocchio mentre percorreva con gli amici un sentiero sopra Portofino.



E con l'arrivo della bella stagione e l'apertura di quella turistica si rinnovano gli appelli di quelli precedenti. Vigili del Fuoco e soccorritori ricordano sovente che è necessario indossare le calzature adeguate ed essere sempre provvisti d'acqua. Storte, malori sono sempre in agguato. Nelle ultime due settimane il Soccorso alpino ha condotto almeno cinque interventi legati agli escursionisti in difficoltà.

Ed è proprio sulle calzature adeguate che le Cinque Terre portano avanti una delle tante battaglie sulla sicurezza sui sentieri. Decine di turisti, anche oggi, sono stati respinti dai "semafori umani" presenti all'entrata sui sentieri. Nella passata stagione la media dei visitatori dei sentieri è stata di circa seimila persone, con il numero chiuso a cinquecento per le ore persone, circa il 5 per cento del totale non era in condizioni di poter affrontare un sentiero del Cinque Terre.