Turista svedese esce dall'autonoleggio e fa un incidente in Viale San Bartolomeo

La Spezia - Brutta avventura per un crocierista e uno scooterista 29enne. I due uomini oggi alle 12 circa sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in Viale San Bartolomeo. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Sezione infortunistica della Polizia locale, l'auto del turista 46enne e lo scooter, forse per una mancata precedenza, sono entrati in collisione.

Per entrambi è stata una pessima mattinata. Il più giovane è finito all'ospedale con una possibile frattura, l'altro aveva appena preso l'auto a noleggio e stava andando a recuperare gli amici alla stazione crocieristica. L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dall'autonoleggio.