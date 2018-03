Turista di 57 anni muore in camera in pieno centro città

La Spezia - Sarebbe da ascrivere a cause naturali la morte di un turista di 57 anni il cui cadavere è stato rivenuto nel primo pomeriggio di oggi all'interno di una struttura ricettiva di Via Sant'Agostino, in pieno centro città. I soccorritori del 118, intervenuti sul posto, hanno avvisato i Carabinieri che hanno avviato le indagini per comprendere le cause del decesso e per risalire all'identità dell'uomo.

Per quanto sul corpo non siano presenti segni di violenza, il magistrato ha disposto l'autopsia, così da fugare ogni dubbio su quanto accaduto.