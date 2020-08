Turista cade dalla bici sui sentieri di Montemarcello

La Spezia - Giornata di interventi per i Vigili del fuoco. Sono almeno venti quelli portati a termine per una serie di piante cadute in tutta la provincia a seguito delle forti raffiche per il vento e in particolare nella zona della Val di Magra e della Val di Vara ai quali se ne aggiungono altri due nella zona di Ameglia.

Il primo è relativo al 51enne deceduto a Punta bianca (leggi qui e qui), il secondo riguarda il soccorso a una coppia di turisti originari di Empoli. Un uomo e una donna erano sui sentieri per un'escursione in mountain bike nella zona di Montemarcello quando lei è caduta e si è stirata una gamba senza poter proseguire. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino. L'urto le ha causato uno stiramento alla gamba sinistra.

La squadra del Cnsas con i Vigili del fuoco l'hanno poi trasportata lungo il sentiero fino all'ambulanza della Pubblica assistenza di Lerici, per essere poi condotta al pronto soccorso di Sarzana.