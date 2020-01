Truffe online, la Postale spezzina incastra cinque imbroglioni

La Spezia - Anche nel periodo delle festività di fine anno appena trascorse, la Polizia Postale della Spezia ha continuato la costante azione di monitoraggio del web a tutela degli internauti e soprattutto delle fasce più sensibili e più facilmente aggredibili dalle insidie della rete spesso attratte da offerte apparentemente vantaggiose.

A seguito di tale attività, ed in riferimento alla ricezione di diverse querele da parte di cittadini spezzini, il personale della Sezione della Spezia ha intrapreso un’ indagine per truffa on-line, deferendo cinque persone residenti sul territorio nazionale.

Di questi, tre soggetti sono risultati responsabili di avere pubblicato inserzioni su portali di acquisti online relative ad oggetti di consumo, quali telefoni cellulari, cuffie wireless e biciclette elettriche e, dopo aver ricevuto il pagamento per gli oggetti acquistati, non hanno più risposto agli acquirenti.



E ancora, un soggetto della provincia di Cagliari, risultato dagli accertamenti esperiti amministratore di una società di vendita di prodotti di riscaldamento domestico, dopo aver pubblicato sul proprio portale online vantaggiose offerte relative a pancali di pellet, in seguito alla vendita, non ha spedito agli acquirenti la merce venduta. Dall’attività investigativa, è risultato che ha tratto in inganno numerose persone su tutto il territorio nazionale attraverso inserzioni pubblicate sul proprio portale.

Infine, una persona di Napoli è stata deferita all’Autorità giudiziaria per aver pubblicato polizze assicurative ad un prezzo scontato e, successivamente al pagamento ricevuto dalle vittime inconsapevoli, fornito loro false documentazioni relative ad esse.



A fronte dell’intensa attività di indagine, la Polizia Postale non ha comunque tralasciato l’impegno preso nei confronti degli studenti, continuando gli incontri presso gli istituti scolastici, nel corso dei quali, gli operatori specializzati illustrano i pericoli insiti nella navigazione internet o nell’uso dei social media, sensibilizzandoli ad un uso consapevole e responsabile di questi strumenti tanto “normali” quanto potenzialmente pericolosi che, in questi giorni di saldi online, stanno mietendo ulteriori vittime.

In ultimo gli esperti della Polizia Postale hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo I.S.A.1 – Scuola Media “J.Piaget” della Spezia.