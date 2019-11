Truffe agli anziani, falso amministratore condominiale circuisce anziana

Un 40enne in pieno centro città fermava la donna asserendo che nei termosifoni era stato immesso del gas per cui gli oggetti in oro ed il denaro contante dovevano essere messi in frigorifero per evitarne il deterioramento.

La Spezia - Intervento della Squadra Volante nella tarda mattinata di ieri, in un appartamento di Via Vittorio Veneto per un episodio di truffa ai danni di un'anziana che riferiva ai poliziotti che, nel rientrare dalle compere presso un supermercato del centro, veniva fermata davanti al portone di casa da un uomo sui 40 anni, verosimilmente italiano, alto circa1,70, capelli neri, magro, vestito di scuro, che si presentava quale tecnico incaricato dall’amministratore condominiale per la messa in sicurezza degli appartamenti. In particolare l'uomo asseriva che nei termosifoni era stato immesso del gas per cui gli oggetti in oro ed il denaro contante dovevano essere messi in frigorifero per evitarne il deterioramento. Con questo stratagemma il malvivente si impossessava di denaro contante e di vari monili in oro. Sono in corso attive indagini volte ad identificare l’autore del reato nonché gli autori di recenti fatti analoghi, registrati sia nel capoluogo che in provincia, truffe tanto più esecrabili poichè perpetrate da persone senza scrupoli, che carpiscono la buona fede di vittime particolarmente vulnerabili, anziani o malati, mentre sono in casa o per strada, facendo leva sui buoni sentimenti delle stesse.