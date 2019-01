Trovato con trenta grammi di cocaina, guai per un 58enne

La Spezia - Continua l’attività di contrasto dell’Arma al fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. Ieri pomeriggio, alla Spezia, nel corso di un servizio antidroga, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia della Spezia hanno arrestato, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio un cittadino dominicano 58enne già noto alle forze dell’ordine. Nel corso di una perquisizione effettuata presso la sua abitazione, i militari hanno trovato quasi trenta grammi di cocaina, suddivisi in un ovulo e in dosi già pronte per la vendita, nonché un bilancino e oltre duemila euro, ritenuti collegati all’attività di spaccio e sequestrati assieme allo stupefacente. La cocaina, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato sino a tremila euro. L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di comparire stamattina davanti al Giudice per il giudizio direttissimo.



(foto: repertorio)