Trovati sulle scalinate con una siringa, appena ventenni

La Spezia - I Carabinieri spezzini, nel fine settimana, hanno segnalato tre persone quali assuntori di sostanze stupefacenti e una persona per ubriachezza molesta. Nel corso di un controllo nel centro cittadino i militari hanno proceduto al controllo di un'autovettura con a bordo due giovani: un cittadino albanese di 32 anni, residente nel varesotto, sorpreso alla guida dell'autovettura senza patente perché mai conseguita, e con circa un grammo di cocaina rinvenuti sotto il tappetino dell'auto; l'uomo è stato segnalato alla Prefettura sia per detenzione di stupefacenti che per guida senza patente; in sua compagnia c'era un cittadino nordafricano che, portato in caserma ed identificato compiutamente, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale e, quindi, denunciato ed invitato a regolarizzare la sua posizione.



Su una scalinata del centro storico, i militari hanno poi identificato due giovani italiani, ventenni, segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti poiché trovati subito dopo aver fatto uso di stupefacenti con una siringa. Un cittadino romeno, di 31 anni, invece, è stato segnalato per ubriachezza molesta: l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, dopo aver infastidito alcuni avventori e una barista in un bar vicino alla stazione ferroviaria La Spezia Centrale, è stato individuato dai Carabinieri sulla base della descrizione fornita da varie persone che avevano chiamato il 112; l'uomo veniva accompagnato in caserma, identificato e sanzionato per la somma di 102 euro.