Troppo alcol nelle vene, ritirate cinque patenti

La Spezia - Venerdì sera di controlli serrati per la Polizia municipale della Spezia. Su indicazione dell'amministrazione comunale, gli agenti hanno battuto la città fermando almeno una trentina di persone. Il tutto etilometro alla mano. Ben cinque le patenti ritirate a centauri e automobilisti che si erano messi in marcia dopo aver alzato un po' troppo il gomito. E se per due di loro, complice un tasso alcolemico tra 0.5 e 0.8, la grana sarà 'solo' di natura amministrativa (ritiro patente, dieci punti decurtati e oltre 500 euro di sanzione), per i restanti tre è scattata la denuncia penale, visto il tasso alcolico tra lo 0.8 e l'1.50. Il più brillo? Un 50enne con tasso 1.38 grammi/litro. Una decina di conducenti sono risultati positivi all'alcoltest, ma entro il limite degli 0.5: nessun guaio per loro. Sanzionato inoltre un bus inoltratosi in una zona ad esso vietate, e una donna che viaggiava in auto con la figlia si è vista l'auto sequestrata in quanto priva di assicurazione.



“Un servizio utile, visti anche i vari episodi legati agli abusi di sostanze che purtroppo si verificano nel nostro Paese – commenta l'assessore alla Municipale Gianmarco Medusei -. Il contrasto e la prevenzione sono irrinunciabili, in particolare sul fronte alcol e stupefacenti, sia a tutela di chi assume condotte illecite e pericolose per sé, sia naturalmente della comunità, la cui incolumità deve essere salvaguardata”.



C.A-N.R