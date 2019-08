Troppi soldi nel portafogli, bengalese picchiato e rapinato

La Spezia - Doveva onorare un debito con un connazionale che alla fine lo ha rapinato. La vittima è un cittadino bengalese che la notte del 3 agosto era stato avvicinato, in Via Firenze, da un conoscente che gli ha ricordato di un vecchio debito. Senza batter ciglio l’altro ha consegnato il denaro poco dopo però la situazione è degenerata e sul posto è arrivata la Polzia di Stato con una volante.

La vittima della rapina ha raccontato agli agenti che il connazionale, presunto autore del reato, aveva notato che all’interno del portafogli era custodita una ben maggiore quantità di denaro.

L’aggressore iniziava a colpire l’ uomo con numerosi colpi al volto e, utilizzando un bastone prelevato da un adiacente cantiere, lo colpiva ripetutamente al torace ed al collo, appropriandosi del portafogli contenente 700 euro, per darsi poi a precipitosa fuga.

La Squadra volante, dopo aver ricevuto la descrizione dell'aggressore, si iniziava l’attività di ricerca che però, nell’immediatezza, non permetteva di individuare l’autore della rapina.

La successiva attività di indagine operata dalla Polizia di Stato sulla base delle testimonianze raccolte e dell’analisi dei circuiti di videosorveglianza e, raccolta la denuncia sporta nei suoi confronti dalla vittima, permetteva di identificare ed indagare in stato di libertà per il reato di rapina un cittadino Bengalese, classe 1975, regolare sul territorio nazionale e residente anch’egli alla Spezia.