Troppi avventori in pochi metri, chiuso market e multe salate

La Spezia - Proseguono i servizi di controllo sul rispetto delle prescrizioni atte a prevenire il contagio da covid-19 da parte del Comando della Polizia Locale. Quest'oggi è stato disposto un servizio di controllo che ha interessato bar e market del centro cittadino. Gli agenti del Comando di Via Lamarmora hanno constatato in quasi tutti i casi il rispetto delle disposizioni vigenti con l'eccezione di un market etnico sito in vicinanza alla Piazza Del Mercato nel quale hanno accertato, iniziando una normale ispezione, la presenza di ben 17 avventori prevalentemente di nazionalità domenicana cui il gestore anch'egli di nazionalità domenicana trentacinquenne residente in città aveva persino consegnato le seggiole per consumare meglio bottiglie di birra ed altre bevande alcoliche.



Visto il sensibile assembramento gli avventori sono stati fatti uscire dopodiché è iniziata l'ispezione che ha portato a contestare al gestore del market sia la sanzione di 400 euro per inottemperanza alle disposizioni sull'emergenza sanitaria sia la sanzione di 5000 euro perché ancorché fosse un normale esercizio commerciale svolgeva attività di pubblico esercizio senza alcun autorizzazione somministrando bevande ai clienti. In ragione dei fatti accertati gli agenti del Reparto Sicurezza della Polizia Locale hanno disposto l'immediata chiusura per cinque giorni come previsto dalle norme governative in tema di emergenza sanitaria.