Trentasette nuovi positivi alla Spezia, al San Bartolomeo muore una novantenne

La Spezia - Ammontano a 266 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria dall’ultimo bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è realizzato attraverso l’esecuzione di 3957 tamponi molecolari, mentre i test antigenici delle ultime ventiquattro ore sono stati 4735. Il tasso di positività rispetto ai tamponi orofaringei (molecolari) non raggiunge il 7%, una delle migliori percentuali registrati fino a oggi. I morti però sono ancora tanti: 19 quelli registrati nelle ultime 24 ore, compresa una novantenne deceduta all'ospedale San Bartolomeo (la 255esima vittima spezzina Covid positiva) anche se relativi anche a molti giorni fa.



In Liguria i casi attivi di coronavirus sono al momento 9763, di cui 5502 in provincia di Genova. I guariti, per doppio tampone o perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, sono 514. Ci sono 27 pazienti in meno ricoverati in ospedale e quindi il totale è di 932 persone ospedalizzate. Sono 91 i pazienti in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.

Sono 266 i nuovi positivi al Covid-19 oggi nella nostra regione a fronte di 3957 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.



Ultime 24 ore: qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 53

SAVONA (Asl 2): 41

GENOVA: 123 di cui: Asl 3: 96/Asl 4: 27

<LA SPEZIA (Asl 5): 37

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 12



Casi per provincia di residenza

SAVONA 1.087

LA SPEZIA 1.590

IMPERIA 865

GENOVA 5.502

Residenti fuori Regione/Estero 279

altro/in fase di verifica 440

TOTALE 9.763

(esclusi 41.847 guariti e 2.563 deceduti)



La situazione negli ospedali della Liguria.

Ospedalizzati: 932 (bassa o media terapia intensiva) 91 (terapia intensiva) -27 (rispetto a ieri)

ASL1 102 (bassa o media terapia intensiva) 8 (terapia intensiva) -2 (rispetto a ieri)

ASL2 79 (bassa o media terapia intensiva)14 (terapia intensiva) -1 (rispetto a ieri)

Ospedale Policlinico San Martino 259 (bassa o media terapia intensiva) 31 (terapia intensiva) -13 (rispetto a ieri)

Ospedale Evangelico 22 (bassa o media terapia intensiva) 5 (terapia intensiva) 0 (rispetto a ieri)

Ospedale Galliera 133 (bassa o media terapia intensiva) 8 (terapia intensiva) +2 (rispetto a ieri)

Ospedale Gaslini 10 (bassa o media terapia intensiva) 0 (terapia intensiva) -1 (rispetto a ieri)



ASL3 globale 118 (bassa o media terapia intensiva) 9 (terapia intensiva) -9 (rispetto a ieri)

ASL3 Villa Scassi 117 (bassa o media terapia intensiva) 9 (terapia intensiva) -10 (rispetto a ieri)

ASL3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 1 (bassa o media terapia intensiva) 0 (terapia intensiva) +1 (rispetto a ieri)

ASL3 Colletta 0 0 0



ASL4 globale 99 (bassa o media terapia intensiva) 5 (terapia intensiva) -4 (rispetto a ieri)

ASL4 Sestri Levante 98 (bassa o media terapia intensiva) 5 (terapia intensiva) -4

ASL4 Lavagna 1 (bassa o media terapia intensiva) 0 0

ASL4 Rapallo 0 0 0



ASL5 globale 110 (bassa o media terapia intensiva), 11 (terapia intensiva) +1 (rispetto a ieri)

ASL5 Sarzana 102 (bassa o media terapia intensiva) 8 (terapia intensiva) 0

ASL5 Spezia 8 (bassa o media terapia intensiva) 3 (terapia intensiva) +1 (rispetto a ieri)



Sorveglianze attive.

ASL 1 2.218

ASL 2 810

ASL 3 3.612

ASL 4 913

ASL 5 747

Liguria 8.300