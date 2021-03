Trentasei nuovi positivi, nello Spezzino si sfiora quota 800

La Spezia - Sono 458 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 4481 tamponi molecolari e 2748 e tamponi rapidi secondo il bollettino odierno inviato dalla Regione. Continuano a crescere però gli ospedalizzati, che sono 9 in più rispetto a ieri, 650 in tutta la Liguria di cui 65 in terapia intensiva. Sono cinque i decessi registrati nelle ultime ventiquattr’ore, uno dei quali all'ospedale di Sarzana: si tratta di un uomo di 75 anni. Così il computo complessivo da inzio pandemia è 410. Attualmente sono 1165 i casi attuali a Savona, 799 alla Spezia, 869 ad Imperia, 3270 a Genova.



A Genova si registra la maggior parte dei nuovi contagi (291), poi Imperia (71) Savona (57), e La Spezia (36). In Liguria si registrano 6.460 casi totali (100 in più rispetto a ieri con 353 nuovi guariti) di cui 3270 in provincia di Genova. Negli ospedali genovesi i ricoveri sono in diminuzione al San Martino con 151 ospedalizzati (3 in meno), mentre altrove la situazione è stabile: al Galliera 57 (pù 1), al Gaslini 4 (invariati) al Villa Scassi 74 (1 in più), a Sestri Levante 46, a Lavagna 1 mentre nello Spezzino 65 sono le persone ricoverate in bassa e media terapia intensiva (tre in meno di ieri) mentre 8 rimangono le terapie intensive. Ancora pulito il Sant'Andrea.



In isolamento domiciliare 5.266 persone (114 in più di ieri). In sorveglianza attiva 5.907 persone. La percentuale di vaccini somministrati si attesta al 70%, cioè 211.605 dosi su 300.920 consegnate. Nelle ultime 24 ore risultano 456 dosi di AstraZeneca somministrate e 3126 Pfizer/Moderna con 71.501 persone che hanno completato il ciclo vaccinale.