Trenta chili di pesce sequestrati in un market etnico di Mazzetta

Il controllo è scattato questa mattina e a farne le spese è stato il gestore del negozio. La merce in vendita non era tracciabile.

La Spezia - Maxi sequestro in un negozio di vicinato nel quartiere di Mazzetta. In totale sono stati sequestrati trenta chilogrammi di pesce, per lo più pesce gatto, che era in bella mostra all'interno di una bottega.



Ma già da qualche tempo chi passava in zona aveva notato qualcosa di strano nell'esposizione della merce. Il pesce non aveva le targhette identificative e quindi la provenienza non era certa, in secondo luogo le poche etichette non erano in italiano.

La situazione ha insospettito clienti e passanti abbastanza da far mobilitare la Municipale e l'Asl. La Polizia amministrativa e il dipartimento di igiene e sanità pubblica dell'Asl 5 con i relativi ispettori sono entrati in azione e questa mattina è scattato il sequestro.



Il titolare, un cittadino nigeriano, dovrà pagare 1.500 euro di sanzione e tutta la merce esposta in maniera non conforme alla legge è stata sequestrata. Ma non è finita qui, perché sul pesce sequestrato verranno condotti ulteriori accertamenti.