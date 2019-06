Treni soppressi sulla linea Pisa-Spezia per un incendio alla stazione di Massa

La Spezia - Un incendio è scoppiato prima delle 13 di oggi, giovedì, nei pressi della stazione di Massa (passata la zona di Montignoso), per questo la linea ferroviaria Pisa-La Spezia ha subìto rallentamenti e in alcuni casi soppressioni dei treni. In particolare riportiamo di seguito la situazione aggiornata, secondo quanto riferito da Trenitalia.



23355/56 (Firenze SMN-Pontremoli) viaggia con 24 minuti

TR.23381/23382 (Pontremoli- Firenze SMN) soppresso da Sarzana a Massa Centro

TR.11846 (Pisa C.le – La Spezia C.le) soppresso da Massa Centro a Sarzana



AGGIORNAMENTO ORE 14.15 – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno constatato come a prendere fuoco fossero state delle sterpaglie. L'intervento di spegnimento è durato circa un'ora e al momento l'allarme è rientrato. Quindi si attende che la circolazione sulla linea ferroviaria torni a scorrere regolarmente.



Notizia in aggiornamento