Tremila articoli senza certificazione in un market

Blitz di Finanza e Municipale contro l'abusivismo commerciale. In un punto vendita dell'Umbertino c'erano migliaia di oggetti privi di marchio CE sugli scaffali.

La Spezia - Maxi sequestro di 3.700 oggetti in vendita in negozio etnico del Quartiere Umbertino. Nella serata di ieri, personale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale ha dato luogo a un servizio congiunto di controllo nel centro cittadino, finalizzato al contrasto della vendita illecita di prodotti, dell'abusivismo commerciale, e della somministrazione a minori di alcolici. Finanzieri e agenti della Polizia Locale in borghese hanno controllato esercizi pubblici e market etnici della zona. Gran parte delle attività commerciali sono risultate in regola, né sono state accertate vendite illecite anche di sostanze alcoliche a minori.



Nel caso di un negozio etnico il risultato è stato ben diverso e, per certi aspetti, eclatante. Ben 3.700 prodotti in vendita, consistenti in bigiotteria varia, articoli per la casa, pelletteria, etc., sono stati posti sotto sequestro amministrativo in quanto posti in vendita senza i prescritti marchi CE o comunque senza tracciabilità della provenienza come, viceversa, previsto dalla legge. Gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia Locale hanno notificato al gestore dell'attività, nativo del Bangladesh e regolare sul territorio nazionale, quarantacinquenne, un verbale di contestazione pari a 1.032 euro per tale violazione amministrative a norme di legge.