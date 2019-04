Tredici persone evacuate per una fuga di gas si rifugiano alla Salvo D'Acquisto

La Spezia - Paura a Migliarina poco prima delle 20, in via Poggiolini, proprio di fronte alla caserma sede del comando provinciale Carabinieri, dove si è verificata una fuga di gas in corrispondenza di un cantiere sula strada.



Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. L'intervento ha interessato otto appartamenti, nove famiglie per un totale di 13 persone , tra le quali una bambina di appena sei mesi, sono stati prudenzialmente fatte uscire di casa.



A complicare la situazione ci si è messa anche la pioggia, quindi, sono state fatte temporaneamente accomodare al coperto in caserma, dove si sono anche potuto appoggiare in mensa per mangiare una pizza da asporto. I lavori per la messa in sicurezza sono proseguiti per tutta la sera e dopo le 23 le famiglie sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni.