Tredici auto abbandonate in città, maxi sanzioni per i proprietari

La Spezia - Nel corso della quotidiana attività di contrasto dell’illecito abbandono di rifiuti, militari dei Comandi Stazione Carabinieri Forestali dislocati sul territorio hanno accertato numerosi casi di abbandono su suolo pubblico di veicoli fuori uso non conferiti, a norma di legge, ad un centro autorizzato o al concessionario in occasione dell’acquisto di un altro veicolo (anche in questo caso, per il successivo conferimento ad un centro di raccolta).



In tredici casi, i militari sono riusciti a risalire all’identità del proprietario del veicolo, al quale è stata notificata la sanzione amministrativa di legge, da euro 1.000 ad euro 5.000, soggetta al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro sessanta giorni, di euro 1.666,67.

A norma di legge, sia in caso di consegna ad un centro di rottamazione sia in caso di consegna al concessionario, il proprietario del veicolo deve farsi rilasciare il certificato di rottamazione, completato della descrizione dello stato del veicolo nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A.



(foto: repertorio)