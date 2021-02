Tre vittime nello Spezzino. Calano le ospedalizzazioni

La Spezia - Sono 274 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 3.193 tamponi molecolari e 1.448 tamponi antigenici rapidi. Di questi, 26 sono nello Spezzino che rientrano nei 784 auttualmente positivi. Il virus, nelle ultime 24 ore, segna altri 3 decessi all'ospedale di Sarzana.

A perdere la battaglia contro il Covid sono una donna di 95 anni e due uomini di 79 e 82 anni. In tutta la regione il numero totale delle vittime è salito a 3515 con 8 decessi totali in base all'aggiornamento dei dati.

Per quanto riguarda i ricoveri, prosegue il calo degli ospedalizzati. Rispetto alla giornata di ieri sono segnati tre ricoveri in meno. Uno dei quali sul Sant'Andrea della Spezia. Le terapie intensive sono 5. Il totale delle persone in ospedale è di 114: 106 sono al San Bartolomeo, 8 al Sant'Andrea.

I nuovi guariti in regione sono 328, a fronte dei 64450 che hanno già superato la malattia. Su 5.836 persone in sorveglianza attiva in tutta la Liguria 685 sono alla Spezia.

Per quanto riguarda poi l'andamento della campagna vaccinale dal 27 dicembre ad oggi sono state somministrate 85.113 dosi a fronte delle 114.790 (dato da fonti governative). La percentuale di vaccini somministrati su quelli consegnati è pari al 75 per cento. In particolare, in provincia della Spezia, dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 9.627 dosi. Sono 4.005 le persone che hanno ricevuto il richiamo e oggi erano programmate altre 366 vaccinazioni.