Tre vittime del Covid alla Spezia e 36 nuovi positivi

La Spezia - Nelle ultime 24 ore l'ASL 5 della Spezia ha registrati tre decessi tra pazienti Covid. Si tratta di uomo di 83 anni residente, deceduto ieri sera; nelle stesse ore perdeva la vita una donna di 92 anni, mentre questa mattina si è spento un uomo di 93 anni. Tutti e tre erano residenti alla Spezia e ricoverati presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. C'è inoltre una quarta vittima in Liguria, un uomo di 73 anni ricoverato presso l'ospedale Villa Scassi di Genova.

Ci sono inoltre 36 nuovi casi di Covid nel territorio spezzino. Li segnala il quotidiano bollettino emesso da Alisa con il Ministero della Salute. Di questi 17 sono contatto di caso confermato e 19 frutto di attività di screening. Ancora una volta la Spezia segnala la crescita maggiore in valori assoluti, ma tallonata questa volta da Genova che ha 31 nuovi positivi: 6 contatto di caso, 18 da attività screening ma anche 7 rilevati da accesso all'ospedale. Infine 11 nuovi casi ad Imperia ed uno a Savona. Scende il numero di tamponi rispetto a ieri: sono 2.666 quelli effettuati rispetto agli oltre 4mila dell'ultimo report. I casi totali in provincia sono ora 988. In tutta la regione si segnalano 203 casi in via di verifica, in aumento rispetto a ieri.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, uno in più viene segnalata a Sarzana, che quindi ha 84 pazienti in corsia di cui 7 in terapia intensiva. Alcuni pazienti spezzini sono stati trasportati a Genova negli scorsi giorni per alleggerire il peso sul nosocomio della Val di Magra. In sorveglianza attiva nel territorio dell'ASL 5 ci sono 888 persone su 2.140 totali in tutta la Liguria.