Tre morti Covid-19 positivi al San Bartolomeo, crescono ancora i contagi

La Spezia - Continua la crescita dei positivi al Covid-19 nel territorio in provincia della Spezia - dove i contagiati attuali passano da 736 a 773 – ma soprattutto, purtroppo, lo Spezzino deve registrare tre nuovi decessi di pazienti con il coronavirus. Si tratta di un uomo di 70 anni deceduto ieri, di un uomo di 94 anni deceduto oggi e di una donna di 88 spentasi oggi, tutti residenti nel capoluogo e deceduti al San Bartolomeo (due in medicina e uno in geriatria), ospedale scelto per raccogliere chi ha positività al virus. Le vittime spezzine arrivano quindi a quota 154, quelle della Liguria a 1.582 (i tre spezzini sono gli unici decessi odierni a livello regionale). I nuovi contagiati registrati in Asl 5 nelle ultime 24 ore sono stati 47 (32 contatto di caso confermato, 15 attività di screening). Appena 18 i nuovi positivi rilevati nel resto della regione, in linea col trend dei giorni scorsi, in cui lo Spezzino ha presentato valori decisamente superiori rispetto alle altre province. Crescono i ricoverati Covid positivi in Liguria, ora sono 138 (+12). Al San Bartolomeo sono 83 (+2), invariati quelli in terapia intensiva (7).



I positivi nelle altre province liguri: Genova 977, Savona 219, Imperia 115. I guariti di giornata a livello regionale sono 13 (totale 7.990 da inizio pandemia), mentre i liguri in isolamento domiciliare arrivano a quota 1.062 (+45), quelli in sorveglianza attiva a 1.732, metà dei quali nello Spezzino (871, cresciuti di 17 unità). Sono 267.430 i tamponi effettuati finora, 995 nelle ultime 24 ore.