Tre mesi d'indagini serrate, arrestato il rapinatore armato di pistola

La Spezia - Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura della Spezia hanno arrestato l’autore della rapina consumata il 27 giugno 2020 presso il Supermercato Penny Market di viale San Bartolomeo. Quel pomeriggio un uomo con il volto travisato da mascherina chirurgica, dalla visiera di un cappello da baseball e dal cappuccio di una felpa calzati, dopo essere entrato nel supermercato fingendosi un normale cliente, una volta raggiunta la cassa e aver atteso che non vi fossero altre persone in coda, improvvisamente estraeva dalla cintura dei pantaloni una pistola semi-automatica, puntandola al volto del cassiere, che obbligava ad aprire la cassa. Il malvivente riusciva così ad impossessarsi di oltre 1.400 euro in contanti, dandosi poi a precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce.



Le indagini immediatamente avviate e durate tre mesi, permettevano di indirizzare le investigazioni nei confronti di

un ventiduenne, cittadino colombiano in possesso di regolare permesso di soggiorno che, nel recente passato, aveva avuto un alterco con un dipendente del supermercato. Effettuata una perquisizione nell’abitazione del giovane, peraltro appena locata, veniva rinvenuta, oltre che della marjiuana, l’arma utilizzata per consumare la rapina: una pistola a

salve, fedele riproduzione di una Glock 17 calibro 9, artatamente privata del previsto tappo rosso, risultata essere stata acquistata “on-line” dallo stesso prima della rapina.



Grazie ai molteplici indizi raccolti nel corso delle indagini effettuate dalla Squadra Mobile, nonché alla repertazione durante il sopralluogo eseguito al supermercato da personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di un’impronta digitale risultata utile per i confronti, successivamente attribuita al giovane cittadino extracomunitario, il Gip del Tribunale della Spezia Fabrizio Garofalo, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Claudia Merlino, emetteva nei confronti dell’autore del reato ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento cautelare veniva immediatamente eseguito dagli agenti della Squadra Mobile Spezzina che, rintracciato il giovane, nel pomeriggio del 22 settembre, lo traevano in arresto, accompagnandolo al proprio domicilio.

L’uomo, oltre che del reato di rapina aggravata dall’uso dell’arma, dovrà anche rispondere della detenzione dello stupefacente.