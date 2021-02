Tre locali non rispettano le norme anti Covid: sanzionati e chiusi

La Spezia - Tre locali sanzionati e altrettante saracinesche abbassate per 5 giorni. Questo l'esito dei controlli anti Covid messi in campo dagli agenti della Polizia locale spezzina nel tardo pomeriggio di venerdì, anche con l’ausilio di pattuglie in borghese.



Nel primo locale, un esercizio di vicinato sito in Via di Monale, sono state trovate circa 15 persone, tra adulti e minori, che anziché fare acquisti e allontanarsi, si intrattenevano a consumare bevande. Sanzionato il gestore di 400 euro e disposta la chiusura per 5 giorni dell’attività.



Nel secondo locale gli agenti in borghese della Polizia locale hanno individuato, in un bar del Quartiere Umbertino nel quale era in corso una vera e propria festa con musica e ballo, circa 30 persone. In questo caso è stato richiesto l’intervento in ausilio di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, impegnato nel dispositivo operativo disposto dalla Questura della Spezia. Sanzionato il gestore di 400 euro con chiusura di 5 giorni dell’attività.



Nel terzo locale, in Via Gioberti, gli agenti hanno individuato, un pubblico esercizio il cui titolare, in orario in cui non poteva somministrare e vendere da asporto (abbondantemente dopo le 18), somministrava e consentiva il consumo di bevande alcooliche negli spazi esterni e di pertinenza dell’attività a circa 50 persone. Sul posto sono sopraggiunte 4 pattuglie della Polizia locale e richiesto anche in questo caso l’ausilio della Polizia di Stato, che sopraggiungeva con proprio personale. Sanzionato il gestore di 400 euro con chiusura dell’attività per 5 giorni.



Da segnalare, infine, che durante l’espletamento di quest’ultimo intervento una pattuglia della Polizia locale è intervenuta a supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per una rissa scoppiata nella Via Chiodo tra cittadini extracomunitari (leggi qui).