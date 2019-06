Tre incidenti in poche ore sulle strade spezzine

La Spezia - Due incidenti stradali in poche ore alla Spezia. Il primo si è verificato alle 11.44 tra Carrodano e Deiva Marina. Per dinamiche in fase di accertamento un'automobile si è ribaltata più volte e sarebbero rimasti coinvolti anche altri mezzi. Gli occupanti sono stati portati in ospedale per accertamenti.

Un altro sinistro si è verificato alle 17.20 in Via Cisa a Sarzana. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto più auto. Sei persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.

Un terzo incidente si è verificato alle 19 circa. Si è trattato di un tamponamento tra due auto avvenuto sul raccordo autostradale in direzione Santo Stefano. Le persone coinvolte non hanno riportato lesioni.