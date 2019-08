Tre i clandestini sbarcati in porto, identificazione in corso

La Spezia - Stamani in porto a bordo della portacontainer Adelheid S., giunta questa mattina al Molo Fornelli dopo aver toccato il porto di Casablanca, in Marocco, sono stati trovati alcuni clandestini extracomunitari, tre in tutto per la precisione. La scoperta è avvenuta intorno alle 12.30 e poco dopo sono arrivati in banchina i mezzi dei Vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia di frontiera, competente per la vicenda e per l'area portuale. La Polizia di frontiera è tutt'ora impegnata nelle operazioni di identificazione delle tre persone, tratte in sicurezza dopo il viaggio nella stiva.