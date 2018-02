Tre giorni senza telefono, l'ira dei commercianti

Nella zona di via del Prione e via Manzoni diverse linee mute da giovedì. "Grave danno, perso tanto lavoro", dicono.

La Spezia - Telecomunicazioni impossibili da giorni in un pezzo di città vecchia. Tra via del Prione e Via Manzoni, e ancora da via XX settembre fino a via Fazio, decine di linee telefoniche sono sprofondate in un trapezio isoscele delle Bermuda che sta mettendo in crisi residenti del centro storico e commercianti. "E' da giovedì che il telefono è completamente muto ed è da giovedì che Telecom ci dice che il problema sarà risolto entro 24 ore. Invece è sabato e siamo ancora a questi punti", dicono dall'ortofrutta Alfreducci di via da Passano.

Risponde alla cornetta perché ha effettuato un trasferimento di chiamata al proprio cellulare. L'unico modo per uscire da un oblio che ha quasi paralizzato gli affari in questi giorni. "Noi lavoriamo con le consegne qui nel centro storico, si può immaginare quanto sia importante il telefono - spiegano - Ci siamo messi a chiamare i clienti uno a uno per sentire cosa gli servisse, sennò saremmo rimasti fermi. E nonostante tutto è stato un grave danno per noi. Mai capitata una cosa del genere... sì, qualche problema c'era stato in passato, ma questione di poche ore".

La centrale Telecom è lì sulla stessa strada, pochi portoni più avanti. Il numero verde ripete che si tratta di un "guasto" generico agli utenti che hanno chiamato a ripetizione in questi giorni. "Pare ci siano almeno cento linee interrotte a macchia di leopardo: una qua e una là, negozi ma anche privati cittadini - dicono dal centro toelettatura di Piazza del Bastione - Per noi è un problema enorme, in pratica ho le prenotazioni interrotte da tre giorni. E anche chi magari voleva chiamare per disdire o posticipare un appuntamento non ha potuto farlo. Per non parlare delle consegne di mangimi...". C'è poi la preoccupazione per i molti anziani che vivono in quella parte della città e che rischiano di rimanere isolati. "Siamo pronti a chiedere i danni".