Tre furti sventati nella notte

La Spezia - I furti d'estate aumentano in ogni città che cercano le contromisure di prevenzione soprattutto nei centri densi di palazzi abitativi ma poveri di attività commerciali. Chiaro che laddove il movimento di mezzi e persone si riduce, i malitenzionato trovano terreno più fertile. E s'intensifica l'azione delle forze di polizia con più uomini e mezzi a disposizione del setaccio territoriale. Non si può dire sia stata una notte soporifera per le guardie giurate della Lince, chiamate ad intervenire per ben tre volti in luoghi differenti. Intorno alle 23 è scattato l’allarme di un’attività in zona Stagnoni. La radio pattuglia di zona e’ intervenuta in quattro minuti: la porta era aperta ma i malviventi in questo pochissimo tempo sono riusciti solo a portare via il fondo cassa, lasciando intatta tutta la merce all’interno del locale.

Verso mezzanotte è stata invece la volta di un bar di Sarzana: qui è scattato l’allarme e la radio pattuglia è giunta sul posto in cinque minuti per i rilievi, constatando che la porta era stata forzata ma, visto il tempestivo intervento, i malviventi non sono neanche riusciti ad entrare e sono scappati a mani vuote. Poco prima delle 3 invece e’ scattato l’allarme di un ristorante del centro della Spezia: anche in questo caso la radio pattuglia di zona e’ intervenuta in pochi minuti. La porta era stata forzata ma non sono riusciti a portare via nulla.